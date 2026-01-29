الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أصحاب الهمم في الإمارات يبعثون "رسالة حب" لنظرائهم في الكويت

أصحاب الهمم في الإمارات يبعثون "رسالة حب" لنظرائهم في الكويت
29 يناير 2026 12:40

أنجز أصحاب الهمم في دولة الإمارات، عملاً فنياً مطوّراً بعنوان "رسالة حب"، موجهاً إلى إخوانهم وأخواتهم من أصحاب الهمم في دولة الكويت الشقيقة، تزامنًا مع احتفالات دولة الكويت بعيدها الوطني.

ويأتي هذا العمل في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، بالاحتفاء بالعلاقات الإماراتية-الكويتية، والتأكيد على ما تحمله من أخوّة ومحبة متبادلة بين الشعبين الشقيقين، وإبراز ما يجمع البلدين من روابط أخوية راسخة.

وتتمثل "رسالة حب" في أغنية تتضمن كلمات تعبّر عن الاعتزاز بدولة الكويت وأهلها، وتؤكد معاني الأخوّة ووحدة المصير، المستمدة من التاريخ المشترك والروابط المتجذّرة التي تجمع البلدين، بأسلوب فني معاصر.

وأكدت هيئة زايد لأصحاب الهمم أن هذا العمل يندرج ضمن مشاركة منتسبيها في تقديم أعمال فنية تعبّر عن العلاقات الأخوية، وتعكس حضور أصحاب الهمم في المشهد الفني الوطني ومساهمتهم في المبادرات الثقافية.

المصدر: وام
