تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. المنتدى الأول للمرأة الإماراتية والكويتية يعقد فعالياته في أبوظبي

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ينظّم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وزارة الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، المنتدى الأول للمرأة الإماراتية والكويتية حتى 3 فبراير 2026، تحت شعار «نحن معاً.. ومعاً نكون.. ومعاً نصنع الغد». وينطلق تنظيم المنتدى من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، واستجابةً لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للاحتفاء بالعلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في مجال تمكين المرأة ودعم دورها التنموي. ويجمع المنتدى بين الحضور الواقعي والمشاركة الافتراضية، ليشكّل مساحة مشتركة تعزز الحوار البنّاء، وتدعم تبادل الخبرات، وتسهم في بناء مستقبل مشترك بثقة الشركاء ووحدة المسار. ويربط المنتدى بين رؤية «أم الإمارات 50:50» التي رسّخت منذ البدايات مكانة المرأة بوصفها أساس الأسرة وقلب المجتمع ومحرك التنمية، وبين رؤية «كويت جديدة 2035»، التي تضع الإنسان وتمكين الطاقات الوطنية في صميم نهضتها، بما يعكس وحدة التوجه وتكامل الرؤى بين البلدين الشقيقين في الاستثمار في الإنسان وبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة. ويهدف المنتدى إلى إبراز دور المرأة الإماراتية والكويتية في ترسيخ الأخوّة التاريخية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات المعنية بالمرأة. ويوفّر منصة حوارية تجمع القيادات النسائية لمناقشة القضايا ذات الأولوية، وتبادل الأفكار، واستشراف مستقبل تقوده المرأة من خلال مبادرات مشتركة وتوصيات عملية تسهم في تحسين جودة الحياة. ويتضمن المنتدى معرضاً مصاحباً برعاية دائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، حيث يشكّل المعرض مساحة تفاعلية حضورية في مقر الاتحاد النسائي العام، تعكس نماذج حقيقية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من خلال مشاركة الجهات الداعمة، والأسر المنتجة، والشركات الصغيرة والناشئة. ويُبرز المعرض البعد الثقافي والاجتماعي للتمكين عبر عرض الحرف اليدوية، والمأكولات الشعبية، والأزياء التقليدية الإماراتية والكويتية، ما يجسّد الدور المحوري للمرأة في حفظ التراث وتحويله إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة، ويعزّز التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين. ويشكّل المنتدى محطة نوعية لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين، وإطلاق مسارات عمل مشتركة ومبادرات عملية تسهم في تطوير برامج تمكين المرأة، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما ينعكس إيجاباً على الأسرة والمجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.