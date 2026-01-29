الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مسيرة المحبة» تنطلق جواً احتفاء بالعلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت

«مسيرة المحبة» تنطلق جواً احتفاء بالعلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت
29 يناير 2026 16:57

انطلقت اليوم «مسيرة المحبة» بمشاركة عدد من الطائرات التابعة لنادي الجزيرة للطيران، برأس الخيمة، متجهة إلى دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة طيارين من دولة الإمارات ودولة الكويت، احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتجسيداً لمعاني التلاحم والمحبة بين الشعبين. وقال الكابتن عادل يوسف صوفه الزعابي، مدير نادي الجزيرة للطيران، رئيس الوفد إن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية، التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدولة الكويت الشقيقة، مؤكداً أن «مسيرة المحبة» تمثل رسالة وفاء ومحبة وسلام من أبناء الإمارات إلى أشقائهم في الكويت. وأكد الكابتن الزعابي أن نادي الجزيرة للطيران يعتز بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية، التي تُعد ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسّخ قيم المحبة والوحدة، وتعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات في تعزيز علاقاتها الأخوية مع محيطها الخليجي.

أخبار ذات صلة
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
الإمارات والكويت.. أخوّة راسخة واحتفالات تتجدَّد
المصدر: وام
الكويت
الإمارات
آخر الأخبار
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
التعليم والمعرفة
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
اليوم 12:08
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
اليوم 11:32
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
علوم الدار
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
اليوم 11:06
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
الرياضة
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
اليوم 10:57
تمبروولفز يجتاز ثاندر في دوري السلة الأميركي
الرياضة
تمبروولفز يجتاز ثاندر في دوري السلة الأميركي
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©