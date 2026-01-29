الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يستقبل الرئيس الإيطالي في دبي

محمد بن راشد يستقبل الرئيس الإيطالي في دبي
29 يناير 2026 15:40

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فخامة سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أثناء استقبال الرئيس الإيطالي اليوم في دبي.. علاقاتنا معهم منذ بداية الاتحاد.. ونستقبل كل عام أكثر من 220 ألف إيطالي زائر في الإمارات.. ونستثمر أكثر من 40 مليار دولار في بلدهم.. والقادم أكثر تسارعاً وتطوراً في علاقات البلدين والشعبين..».

 

أخبار ذات صلة
أحمد بن محمد يودّع عبدالله الصباح لدى مغادرته الدولة
أحمد بن محمد يحضر افتتاح «ملتقى دبي للتوطين»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
دبي
إيطاليا
آخر الأخبار
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
التعليم والمعرفة
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
اليوم 12:08
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
اليوم 11:32
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
علوم الدار
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
اليوم 11:06
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
الرياضة
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
اليوم 10:57
تمبروولفز يجتاز ثاندر في دوري السلة الأميركي
الرياضة
تمبروولفز يجتاز ثاندر في دوري السلة الأميركي
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©