محمد بن راشد يستقبل الرئيس الإيطالي في دبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فخامة سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أثناء استقبال الرئيس الإيطالي اليوم في دبي.. علاقاتنا معهم منذ بداية الاتحاد.. ونستقبل كل عام أكثر من 220 ألف إيطالي زائر في الإمارات.. ونستثمر أكثر من 40 مليار دولار في بلدهم.. والقادم أكثر تسارعاً وتطوراً في علاقات البلدين والشعبين..».





