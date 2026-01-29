الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
29 يناير 2026 18:46

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر، وحركتها شمالية غربية - جنوبية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
والموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:46، والجزرالأول عند الساعة 18:14.
وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط يضطرب ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 20:57، والمد الثاني عند الساعة 07:32، والجزر الأول عند الساعة 13:43، والجزر الثاني عند الساعة 02:28.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
