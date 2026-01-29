حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مستشفى غياثي، اطمأن خلالها على الحالة الصحية للمواطن مبارك عبدالله خلفان المنصوري، والمواطنة وديمة راشد زايد المزروعي، متمنياً لهما الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها الكادر الطبي والتمريضي في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى.

ومن جانبهما، أعرب مبارك المنصوري ووديمة المزروعي وذووهما عن جزيل شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على هذه الزيارة التي تجسد الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وتفقّد أحوالهم واحتياجاتهم.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مستشفى غياثي سعادة حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وعدد من المسؤولين وأعضاء الكادر الطبي والإداري في المستشفى.

كما زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان كلاً من بخيت سعيد الفلاحي، وسعيد محمد سعيد المنصوري، في منزليهما بمدينة غياثي في منطقة الظفرة.

وتبادل سموه الأحاديث الودية.. مؤكدًا حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على متابعة أحوال المواطنين والاطمئنان عليهم.

وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في مختلف المناسبات، والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب، مشيراً إلى سعي القيادة الرشيدة لتوفير متطلبات التنمية والتطوير كافة، بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشاد الفلاحي والمنصوري وذووهما بزيارة سموه، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة التي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط قيادة دولة الإمارات بشعبها، والقائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي.

رافق سموه خلال زياراته سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة إلى جانب عدد من المسؤولين.