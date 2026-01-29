رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام لما فيه خير شعبها وشعوب العالم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بحثت اليوم في موسكو مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، علاقات الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين الإمارات وروسيا والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات التي تدعم التنمية المشتركة وفي مقدمتها الابتكار والطاقة والاستدامة والفضاء والثقافة وغيرها».

وأضاف سموه: «الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام لما فيه خير شعبها وشعوب العالم، ودعم كل ما من شأنه تعزيز السلام الإقليمي والعالمي وتسوية النزاعات عبر الحوار لمصلحة الجميع».