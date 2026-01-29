سيف بن زايد يهنئ الخريجين من كلية الشرطة

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الخريجين من كلية الشرطة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.. بحضور كريم من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، تشرفت بحضور حفل تخريج دفعات نوعية من كلية الشرطة بلغ عددهم 392 خريجاً وخريجة، شملت منتسبي دورات المرشحين الـ 37، والجامعيين الـ40، والجامعيات الـ24، إلى جانب 12 منتسباً من الدول العربية الشقيقة و52 منتسباً من الدول الصديقة ضمن البرنامج الدولي لمنتسبي الجمعية الدولية لقادة الشرطة من 35 دولة من مختلف قارات العالم».

وأضاف سموه: «أبارك لهذه الكوكبة من الخريجين ولأسرهم هذا الإنجاز الذي يعكس رؤية الإمارات في صناعة كفاءات أمنية وطنية وعالمية تحمي المجتمعات وتصون الاستقرار، وكلنا ثقة بأنهم سيكونون على قدر الأمانة في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة والمجتمع بعزم وولاء».