علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون البرلماني مع بوتان وروسيا وطاجيكستان وتايلاند

30 يناير 2026 02:03

المنامة (الاتحاد)

بحث المجلس الوطني الاتحادي سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني، مع كل من: برلمان بوتان، ومجلس الدوما الروسي، ومجلس النواب الطاجيكي، ومجلس الشيوخ التايلندي، وذلك على هامش المشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية التي عقدت في البحرين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة المجلس في الجمعية البرلمانية الآسيوية، كلاً على حدة، معالي لونغتن دورجي رئيس الجمعية الوطنية في بوتان، وبيوتر تولستوي نائب رئيس مجلس الدوما في روسيا، وشيرمحمد شوهيون النائب الأول لرئيس مجلس النواب في طاجيكستان، والدكتور كريانغكراي سريراك النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ في تايلاند.
حضر اللقاءات أعضاء المجموعة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كل من: الدكتورة نضال محمد الطنيجي، نائب رئيس المجموعة، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وفاطمة علي المهيري، ومحمد عيسى الكشف. 

التعاون البرلماني
الإمارات
بوتان
روسيا
طاجيكستان
تايلاند
المجلس الوطني الاتحادي
الدوما الروسي
مجلس الدوما الروسي
