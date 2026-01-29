الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«الشارقة الخيرية» تنظّم رحلة عمرة للفائزين في مسابقة القرآن في الأردن

«الشارقة الخيرية» تنظّم رحلة عمرة للفائزين في مسابقة القرآن في الأردن
30 يناير 2026 02:03

الشارقة (الاتحاد)

أوفدت جمعية الشارقة الخيرية 48 مكفولاً من الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم للأيتام المكفولين بسجلات الجمعية في المملكة الأردنية الهاشمية مع مرافقيهم لأداء مناسك العمرة، تقديراً لتفوقهم في المسابقة التي تم إجراؤها مؤخراً ضمن الأنشطة، التي يتم تنفيذها للمكفولين على مدار العام.
وقال محمد عبدالرحمن آل علي، مدير إدارة الكفالات ورعاية الأيتام: إن المعتمرين غادروا بلادهم وقد توجهوا بسرور وفرحة عارمة لأداء مناسك العمرة لأول مرة في حياتهم بدعم من المحسنين الداعمين لمشاريع وحملات الجمعية، لتكون بمثابة تكريم للفائزين في حفظ كتاب الله، مما يبعث في نفوس أبناء المجتمع الحرص على تلاوة كتاب الله وحفظه وتدبر آياته والانصياع لأوامر الله، وتجنب نواهيه مما يسهم في بناء جيل ومجتمع على خلق القرآن الكريم.
وأشار إلى أن هذه المبادرة لاقت صدى إيجابياً واسعاً منذ لحظة إطلاق المسابقة، مروراً بإعلان الفائزين والقيام على تنظيم رحلة العمرة ليتمكنوا من زيارة بيت الله الحرام وأداء الشعائر، حيث قامت الجمعية بإجراء كافة الترتيبات الخاصة بسفر المعتمرين من حيث إصدار التأشيرات وحجز فنادق الإقامة في مكة والمدينة، وحجز تذاكر الطيران والتنقلات الداخلية، ليتسنى لهم التنقل بسهولة ويسر، مع توفير مشرفين مهمتهم توجيه المعتمرين لأداء المناسك بالطريقة الصحيحة، مما يعزز لديهم المعرفة الكافية بالشعائر المعظمة.

الإمارات
الشارقة الخيرية
الشارقة
خيرية الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
الأردن
العمرة
رحلة عمرة
مسابقة القرآن الكريم
