فتح باب الترشح لجوائز القمة الشرطية العالمية بنسختها الخامسة

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز القمة الشرطية العالمية، عن فتح باب الترشح لجوائزها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، والتي تنعقد من 23 وحتى 25 يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

تحتفي الجوائز بالخبراء والمختصّين وقادة الشرطة وكافة العاملين في وكالات إنفاذ القانون والمجالات ذات العلاقة، الذين يكرّسون حياتهم من أجل الحفاظ على سلامة المجتمعات وأمنها، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير العالمية رغم التحدّيات.

وأضافت اللجنة المنظمة لجوائز القمة، فئة «جائزة قائد المستقبل»، ليبلغ بذلك إجمالي فئات الجوائز، 13 فئة، وهي: التميز في مجال التحقيق الجنائي، والتميّز في السلامة على الطرق، والتميّز لأصحاب الهمم، وأفضل موظفة في مجال إنفاذ القانون، وأفضل فكرة ابتكاريّة في المجال الشرطي والأمني، والتميّز في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتميّز في مجال مكافحة المخدرات، والتميّز في خدمة العملاء في المجال الشرطي، وأفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، وأفضل تطبيق شرطي، وأفضل مساهمة مجتمعية في المجال الشرطي، والابتكار للشركات الناشئة. وتستهدف الفئة الجديدة «جائزة قائد المستقبل»، الاحتفاء بالقيادات الشرطية الواعدة من أصحاب الرؤى المستقبلية والقدرات الإبداعية؛ وتأتي هذه الإضافة في إطار التزام القمّة بتكريم الجهود المبذولة في الابتكار والريادة والتميّز المؤسسي والفردي في قطاع إنفاذ القانون على المستوى الدولي.

ويُعدّ حفل توزيع جوائز القمة الشرطية العالمية، إحدى أبرز فعاليات القمة، التي تجمع نخبة من قادة وأفراد وكالات إنفاذ القانون والخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات المتسارعة التي تواجه القطاع الأمني، وتستشرف الحلول المستقبلية الكفيلة بتعزيز أمن المجتمعات.

وفتحت اللجنة المنظمة باب الترشح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة الشرطية العالمية، على أن يُغلق باب استقبال المشاركات في الأول من مايو 2026. وستُعلن القائمة القصيرة للمرشحين في 12 يونيو، يليها الإعلان النهائي في 19 يونيو، فيما سيتم تكريم الفائزين بالجوائز الثلاث عشرة خلال حفل رسمي يُقام في 25 يونيو 2026 بحضور كبار الضباط والقادة وعدد من المسؤولين في قطاع إنفاذ القانون. وتضم لجنة تحكيم الجوائز نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين المتخصصين في العلوم الشرطية.