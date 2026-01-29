تكريم الفائزين في جائزة التميّز لقطاع توصيل الطلبات بدبي

دبي ( الاتحاد)

كرم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات وسائقي دراجات التوصيل، الفائزين في الدورة الثانية من جائزة التميّز لقطاع توصيل الطلبات، التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة لتكريم سائقي توصيل الطلبات، وجاءت بعد دراسة تحليلية لسلوكيات السائقين في مجال تقديم الطلبات.

وتهدف الجائزة إلى رفع مستوى الجودة والتميّز في تقديم الخدمات للمتعاملين وتشجيع شركات وسائقي دراجات توصيل الطلبات على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور ومتطلبات السلامة المهنية.

وضمت قائمة المكرمين، في الحفل، الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، فئات الجائزة، (الشركات – السائقين – الشركاء- والشريك المتميّز).

وفازت شركة (إيلت زون لخدمات التوصيل)، بالمركز الأول في فئة أفضل شركات توصيل الطلبات، وجاءت شركة (زون لخدمات توصيل الطلبات) ثانياً، وشركة (زاجل للخدمات اللوجستية) ثالثاً، وفي فئة أفضل شركات توصيل الطلبات عبر المنصات والتطبيقات، حصدت شركة (ديليفري هيرو طلبات دي.بي) المركز الأول، وحلت شركة (كريم لخدمات التوصيل) في المركز الثاني، وشركة (موتو بوي لتوصيل الطلبات) في المركز الثالث، كما شمل الحفل تكريم أفضل 200 سائق محترف خدموا القطاع، بعد مضاعفة العدد عن الدورة الأولى من الجائزة، منهم 50 سائقاً في الفئة الذهبية و60 في الفئة الفضية و90 في الفئة البرونزية، كما جرى رفع قيمة المكافئة بناءً على مستوى التميّز.

وحصدت (مجموعة ماجد الفطيم) جائزة «فئة الشريك المتميز»، التي جرى استحداثها في هذه الدورة لتكريم الشريك الداعم لقطاع توصيل الطلبات، وذلك لمساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة عبر تحسين جودة الحياة والريادة في دعم سائقي قطاع توصيل الطلبات، من خلال المساهمة في توفير أجهزة المياه لعدد من استراحات السائقين التابعة للهيئة وصيانتها بشكل دوري لضمان جودتها.

وقال معالي مطر الطاير: «إن جائزة التميّز لقطاع توصيل الطلبات، تمثّل إحدى الأدوات التنظيمية التي تعتمدها هيئة الطرق والمواصلات لترسيخ معايير السلامة والجودة والاستدامة في القطاعات التشغيلية سريعة النمو، مؤكداً أن قطاع توصيل الطلبات يشكّل اليوم ركيزة أساسية في منظومة النقل التجاري واللوجستي في إمارة دبي، ويتطلب حوكمة متقدمة توازن بين كفاءة الخدمة وحماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة».

وأوضح معاليه أن الهيئة تعمل، بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي، على تطوير بيئة تشغيلية منظمة وآمنة لهذا القطاع، من خلال تشريعات مرنة، ومعايير مهنية واضحة، وبرامج تحفيزية تعزز الامتثال وتكافئ التميّز، بما يواكب النمو المتسارع للاقتصاد الحضري ويعزز ثقة المجتمع في خدمات التوصيل.

وأشاد معاليه بمستوى الالتزام الذي أظهرته الشركات والسائقون المكرّمون، مؤكداً أن الاستثمار في السلامة المهنية وتمكين السائقين ورفع كفاءتهم التشغيلية، هو استثمار مباشر في استدامة القطاع، ودعم تنافسيته، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تنظيم وإدارة منظومات النقل الذكية والمتكاملة.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن السلامة المرورية تمثّل أحد المرتكزات الاستراتيجية لشرطة دبي، وتأتي في صدارة أولويات العمل الشُرَطي، انسجاماً مع «استراتيجية دبي للسلامة المرورية» التي تهدف إلى خفض معدلات الحوادث والإصابات والوفيات المرورية، وتحقيق أعلى مستويات الأمان على طرق الإمارة.

وأشار معاليه إلى أن قطاع توصيل الطلبات، بما يشهده من نمو متسارع وانتشار واسع، يستدعي تطوير نماذج عمل تعزز الامتثال والرقابة والوعي، مؤكداً أن تكريم المتميزين في هذا القطاع يمثل تجسيداً عملياً لتوجهات شرطة دبي في تشجيع السلوك المروري الواعي، ودعم الشراكات المؤسسية لترسيخ بيئة نقل آمنة ومستدامة.

وأضاف معالي الفريق المري، «إن جهودنا مستمرة بالتكامل مع هيئة الطرق والمواصلات، لتفعيل مبادرات نوعية، وتطبيق أنظمة ذكية، وتنفيذ حملات توعوية وتدريبية موجهة لسائقي دراجات التوصيل، بما يضمن سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية السلامة المرورية».

وسجّلت الدورة الحالية ارتفاعاً في عدد الطلبات المشاركة بنسبة 20% مقارنة بالدورة الأولى، كما شهدت وضع آلية تفاضل واضحة لضمان التقييم العادل للشركات والسائقين، وذلك من قِبل مختصين في الهيئة وبجهود مشتركة مع القيادة العامة لشرطة دبي.

تضمن الحفل، الذي شهده عدد من المسؤولين وأصحاب الشركات في قطاع توصيل الطلبات، عرضاً مصوراً «فيديو» حول مبادرة إطلاق الجائزة وأهدافها وأهميتها ولجان التحكيم، كما تم تكريم فريق العمل من أعضاء اللجنة والفِرق الفرعية، والتقاط الصورة الجماعية للمكرّمين.

وضعت الجائزة معايير دقيقة لاختيار الفائزين، من أهمها الالتزام بمعايير السلامة والجودة والصحة والبيئة واشتراطات الهيئة واتّباع أفضل الممارسات العالمية وتطبيق التقنيات الحديثة والتدريب والتأهيل المستمر، بالإضافة إلى المساهمة في رضا المتعاملين، في حين شملت معايير اختيار لأفضل سائق: خلو ملفه من الشكاوى والمخالفات والحوادث وتقييم الأداء.