علوم الدار

صقر غباش ومساعد رئيس مجلس الأعيان الأردني يبحثان تعزيز العلاقات

صقر غباش مستقبلاً سهير العلي (وام)
30 يناير 2026 02:03

أبوظبي (وام)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي سهير العلي، مساعد رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الشقيقة ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، على هامش مشاركة وفد الأردن في أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورو متوسطية. وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بمعالي سهير العلي، والوفد المرافق لها، مثمناً تلبية الدعوة والمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات.
حضر اللقاء كل من مضحية المنهالي، وآمنة العديدي عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد غباش اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها التاريخية مع المملكة الأردنية الهاشمية التي تقوم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا العادلة، مشيراً إلى الحرص المشترك على تعزيز هذه العلاقات والبناء عليها بمختلف المجالات، وإلى أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات البرلمانية، والاستفادة من التجربة الرائدة لدى المجلسين في مجال الاختصاص التشريعي.
ومن جهتها، أكدت معالي سهير العلي متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والقائمة على أسس ثابتة وراسخة وعلى الاحترام المتبادل، وأن القيادة الرشيدة في البلدين تحرص على تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

صقر غباش
الإمارات
رئيس المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
مجلس الأعيان الأردني
الأردن
برلمان البحر الأبيض المتوسط
منتدى النساء البرلمانيات
