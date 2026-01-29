الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

صقر غباش: علاقات أخوية وطيدة بين الإمارات والبحرين

صقر غباش خلال استقباله الوفد وفي الصورة لينا قاسم (وام)
30 يناير 2026 02:03

أبوظبي (وام)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين الذي يضم عضوات من مجلسي الشورى والنواب، وهن كل من لينا قاسم عضو مجلس الشورى، وحنان فردان عضو مجلس النواب، والدكتورة لولوة الرميحي عضو مجلس النواب، على هامش مشاركتهن في أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورو متوسطية.
وخلال اللقاء رحب معاليه بوفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وتتسم بطابعها الخاص الذي جعلها نموذجاً للعلاقات بين الدول العربية الشقيقة، لافتاً إلى أن تلك العلاقات تتعزز وتقوى يوماً بعد آخر بفضل الروابط الودية بين قيادتي وشعبي البلدين.
حضر اللقاء كل من محمد اليماحي، ومحمد الظهوري، والدكتورة مريم البدواوي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

صقر غباش
الإمارات
رئيس المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات والبحرين
البحرين
برلمان البحر الأبيض المتوسط
