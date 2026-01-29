حاكم الشارقة يزور الأرشيف الوطني البرتغالي

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، ترافقه الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، مبنى الأرشيف الوطني البرتغالي، في العاصمة لشبونة. كان في استقبال سموه لدى وصوله، كل من أحمد عبدالرحمن المحمود، سفير الدولة لدى جمهورية البرتغال، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ولويس فيليبي، مدير عام الأرشيف الوطني البرتغالي، وعدد من المسؤولين الإماراتيين والبرتغاليين والإعلاميين.

وألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمةً عبّر فيها عن سعادته بزيارة الأرشيف الوطني البرتغالي، مستذكراً سموه زيارته في عام 1982، واستمراره في جمع الوثائق البرتغالية الهامة، حيث يمتلك سموه آلاف الوثائق، أصدر بها كتابه «البرتغاليون في بحر عمان أحداث في حوليات من 1497 إلى 1757م»، المكون من 21 مجلداً، وأتبعه بكتاب «مجمع التواريخ لشبه الجزيرة العربية وفارس أحداث في حوليات من عام 1622م إلى عام 1810م»، ويتألف من 33 مجلداً، مشيراً سموه إلى عمله على إصدار كتاب «البرتغاليون في المحيط الهندي» وسيتألف من 25 مجلداً، ليتناول تاريخ البرتغاليين في الهند، وشرق أفريقيا، إلى جانب عددٍ من دول آسيا.

وأكد سموه أهمية الوثائق البرتغالية التي تحكي تاريخاً مهماً في المنطقة، موضحاً تفاصيل الخروج البرتغالي من المنطقة، وتعاون البريطانيين مع ملك فارس لإخراج البرتغال، مؤكداً أن الوثائق والمخطوطات تبين الأحداث التي جرت، ويضعها سموه في إصداراته ليوثق التاريخ بصورة دقيقة ومحايدة، ويُمكِّن الباحثين من الاطلاع وإجراء الأبحاث والدراسات.

وألقى لويس فيليبي، مدير عام الأرشيف الوطني البرتغالي، كلمةً، رحب فيها بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مثمناً جهوده الثقافية والتاريخية.

وعبّر عن سعادته بزيارة سموه إلى الأرشيف، الذي يضم وثائق للجمهورية البرتغالية كبلد لكنها تجمع وتتشارك مع البلدان والثقافات الأخرى من خلال محتواها وأحداثها في الفترات المختلفة التي وثقتها المخطوطات والوثائق.

وأهدى صاحب السمو حاكم الشارقة الأرشيف الوطني البرتغالي إصداره «البرتغاليون في بحر عمان أحداث في حوليات من 1497 إلى 1757م» المكون من 21 مجلداً.

وتلقى سموه من مدير عام الأرشيف الوطني البرتغالي عدداً من الإهداءات، كنسخ أصلية من بعض المخطوطات، إلى جانب أطلس يتناول مجموعة من الخرائط وتفسيراتها.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة قاعات الأرشيف الوطني البرتغالي، والذي يعد أحد أقدم المؤسسات الأرشيفية حول العالم، حيث تأسس رسمياً في القرن الرابع عشر في العام 1378، وانتقل إلى موقعه الحالي في حرم جامعة لشبونة في العام 1990، وتعرّف سموه على أقسام الأرشيف المتعددة التي تضم محتويات للوثائق الملكية، ووثائق الاستعمار البرتغالي، ووثائق محاكم التفتيش، والوثائق الإدارية والوزارية، ومجموعات خاصة ومخطوطات وخرائط ورسومات، وأرشيفاً رقمياً.

واستمع سموه إلى شرح حول مرافق وقاعات الأرشيف الوطني، مثل قاعة البحث المهيئة للباحثين بأجهزة آلية للوصول إلى قواعد البيانات، وقاعة المخطوطات والكتب النادرة والتي تضم مجموعات قيمة من الوثائق والمخطوطات، وقاعة الأرشيف الإلكتروني التي تسهل الوصول إلى الوثائق المرقمنة، ومعامل الترميم والحفظ التي تعمل على صيانة الوثائق والمحافظة عليها، وقاعات المعارض التي تعرض وثائق مختارة بين فترة وأخرى، ومركز التدريب والتعليم يعمل على تنظيم الورش والمؤتمرات المتخصصة.

واطلع سموه على مجموعة من المخطوطات والوثائق النادرة كالرسائل البابوية والمعاهدات، والتي تعود إلى القرون بين الثاني عشر والسادس عشر، كما اطلع سموه على مخطوطات حول الوجود البرتغالي في المنطقة كالمراسلات بين ملوك البرتغال والقادة العسكريين والحكام في هرمز وبقية المناطق.

واطلع سموه أيضاً على مجموعة من المخطوطات النادرة للمثقف والشاعر البرتغالي لويس دي كامويش، والذي يعد أحد أعمدة الهوية الثقافية البرتغالية، والذي وضعت البرتغال باسمه أرفع وسام ثقافي سيادي، وتعرّف سموه على محتوى أشعار كامويش، مشيداً بها وراجياً التعاون مع البرتغال لترجمة أشعار كامويش.