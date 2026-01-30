السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يُصدر مرسوماً اتحادياً بمنح معالي سعيد العطر درجة وزير

رئيس الدولة يُصدر مرسوماً اتحادياً بمنح معالي سعيد العطر درجة وزير
30 يناير 2026 10:46

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن منح معالي سعيد محمد سيف العطر الظنحاني، «درجة وزير»، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن معاليه يشغل منصب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ويشرف خلال عمله في وزارة شؤون مجلس الوزراء على إدارة ومتابعة استراتيجية ونظام الاتصال للحكومة الاتحادية، وإدارة الحملات الإعلامية للمشاريع الوطنية الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية، وتقديم الدعم الإعلامي لمجلس الوزراء.

كما يشغل معاليه منصب مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث أسهم في إطلاق العديد من المشاريع الإنسانية والمبادرات النوعية، ذات البعد العربي والعالمي، وهو خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة وخريج هندسة اتصالات من جامعة خليفة، وحاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية بالشارقة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية ناورو بذكرى استقلال بلاده
«الأمن السيبراني» و«بريد الإمارات» و«درب» تحذر من رسائل احتيالية
المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
آخر الأخبار
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
الرياضة
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
اليوم 20:15
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اقتصاد
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اليوم 19:54
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اقتصاد
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اليوم 19:52
الصين تسجل فائضاً تجارياً بـ 107 مليارات دولار في ديسمبر الماضي
اقتصاد
الصين تسجل فائضاً تجارياً بـ 107 مليارات دولار في ديسمبر الماضي
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©