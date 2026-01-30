السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سيف بن زايد: علاقة الإمارات والكويت متجذّرة صادقة

سيف بن زايد: علاقة الإمارات والكويت متجذّرة صادقة
30 يناير 2026 13:16

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن علاقة الإمارات والكويت متجذّرة صادقة.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «الإمارات والكويت.. علاقة متجذّرة صادقة لم تبدأ اليوم، بل وُلدت من ذاكرة الخليج العربي، وتربّت على الأخوّة، ونضجت على الثقة، وستبقى ما بقي في البحر مدّ وفي القلوب ودّ».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
