سيف بن زايد: علاقة الإمارات والكويت متجذّرة صادقة

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن علاقة الإمارات والكويت متجذّرة صادقة.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «الإمارات والكويت.. علاقة متجذّرة صادقة لم تبدأ اليوم، بل وُلدت من ذاكرة الخليج العربي، وتربّت على الأخوّة، ونضجت على الثقة، وستبقى ما بقي في البحر مدّ وفي القلوب ودّ».



