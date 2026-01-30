شرطة الشارقة تضبط 8 مركبات قام سائقوها باستعراضات متهورة أثناء سقوط الأمطار

ضبطت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة بشرطة الشارقة 8 مركبات قام سائقوها باستعراضات متهورة أثناء سقوط الأمطار في الأسبوع الماضي، معرضين بذلك حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، واتخذت حيالهم الإجراءات القانونية.

وأوضح العميد خالد محمد الكي -مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة الشارقة- بأن هذه السلوكيات السلبية لدى بعض الأفراد تعرضهم للمساءلة القانونية؛ فتعكر لحظات الاستمتاع بالأجواء الجميلة؛ إذ أسفر ذلك عن تسجيل عدد من المخالفات، منها: مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر بموجب المادة رقم (1) أ- من قانون السير والمرور الاتحادي، والتي يترتب عليها غرامة مالية قدرها 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، ومدة حجز تصل 60 يوماً، ومخالفة قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام، والتي يترتب عليها غرامة مالية قدرها 3000 درهم، و23 نقطة مرورية، ومدة حجز مركبة تصل 90 يوماً، بموجب المادة رقم (4) من قانون السير والمرور الاتحادي.



وتوكد شرطة الشارقة أن الالتزام بالقوانين المرورية هو ركيزة أساسة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأن القيادة الآمنة هي انعكاس للوعي المجتمعي، داعية بذلك أفراد المجتمع إلى التعاون، والإبلاغ عن أي ممارسات تهدد سلامة الطرق ومستخدميها، من خلال الاتصال بالرقم "999" في الحالات الطارئة والحرجة فقط، وعلى الرقم "901" في الحالات غير الطارئة؛ بما يجسد مبدأ الشراكة المجتمعية لبيئة مرورية آمنة.