التعليم والمعرفة

تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق مهرجان أبوظبي للشعر بدورته الـ2 بمركز«أدنيك» 9 فبراير

تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق مهرجان أبوظبي للشعر بدورته الـ2 بمركز«أدنيك» 9 فبراير
30 يناير 2026 15:08

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يُعقد مهرجان أبوظبي للشعر فعاليات نسخته الثانية في مركز «أدنيك» أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير المقبل بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

يأتي انعقاد هذه الدورة تماشياً مع استراتيجية إمارة أبوظبي الثقافية الرامية إلى تحقيق استدامة التراث وترسيخ مكانة الشعر النبطي والفصيح، وإبراز دور الإمارة في دعم الحركة الثقافية والتراثية، تعزيزاً لمكانتها وجهة حاضنة للشعر والشعراء والمواهب، وداعمة للمحتوى الإبداعي الهادف في مختلف المجالات الثقافية والتراثية.

يتضمَّن مهرجان أبوظبي للشعر في دورته الثانية برنامجاً غنياً ومتنوّعاً، يضم عدداً من الأقسام والفضاءات التفاعلية، من أبرزها جسر الشعر، وخارطة الإمارات الشِّعرية، وركن الشاعر الصغير، وركن شاعرات الإمارات، ومنصة الفنون الأدائية، والمقهى الشعري، وغيرها من الأقسام المتنوّعة.

ويُسلِّط المهرجان الضوء على أبرز الشعراء ومنجزاتهم، والبيئة الشِّعرية الإماراتية، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمتخصصين في مجال الشعر بشقَّيه الفصيح والنبطي، مبرزاً بذلك الدور الرائد لإمارة أبوظبي في رفد مسيرة الشعر العربي، ودعم المواهب والإبداعات الشِّعرية محلياً وإقليمياً.

وتسعى هيئة أبوظبي للتراث من خلال هذه الدورة إلى توسيع نطاق المشاركة والحضور، واستقطاب فئات جديدة من الجمهور، لاسيَّما الشباب والناشئة، وتشجيعهم على التفاعل مع الشعر واستكشاف مختلف جوانبه الإبداعية، بما يسهم في ترسيخ الثقافة الشِّعرية بين أفراد المجتمع، ويضمن استدامة الموروث الثقافي والأدبي واللغوي للأجيال المقبلة.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى من مهرجان أبوظبي للشعر، شهدت مشاركة واسعة من الشعراء من دولة الإمارات ودول الخليج والعالم العربي، واستقطبت أكثر من 1000 شاعر وأديب وباحث، وما يزيد على 15,000 زائر.

 

 

 

 

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
مهرجان أبوظبي
