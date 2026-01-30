«أوقاف دبي» تنجز 80% من وقف «تداوي الصحي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، إنجاز نحو 80% من حجم الأعمال الإنشائية بمشروع وقف تداوي الصحي بدبي، الذي يعود ريعه على مساندة المرضى الذين تحول ظروفهم المادية دون تلقي العلاج المناسب وتوفير الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات التداوي. ويجري تنفيذ المشروع الوقفي في منطقة السطوة، بتعاون بين (أوقاف دبي)، ومجموعة تداوي الصحية، لعلاج الحالات المرضية الإنسانية في مستشفى تداوي، وتوفير خدمات صحية شاملة لهم، ودعم القطاع الصحي في المجتمع. ويتكون المشروع من مبنى وقفي خيري، يجري تشييده على مساحة 2515 قدماً مربعاً، ويتكون من 3 طوابق سكنية ومحال تجارية مع مساحات مخصّصة للخدمات والمرافق، وتبلغ تكاليف الإنشاء نحو 4 ملايين و500 ألف درهم. وقال علي المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي إن مشروع وقف تداوي الصح، يأتي انسجاماً مع رسالة المؤسسة الإنسانية الهادفة إلى مساندة المرضى المحتاجين وتخفيف معاناتهم الصحية، وتعزيز دور القطاع الوقفي في دعم فئات المجتمع الأكثر حاجة للحصول على العلاج المناسب. وأضاف: أن وقف تداوي يُعد نموذجاً ملهماً على دعم المبادرات الوقفية الصحية التي توفّر الرعاية الطبية المستدامة لغير القادرين وتعزّز التكافل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المستفيدين من ريع الوقف سيتلقون العلاج اللازم في مجموعة تداوي التي تملك منشآت طبيّة على أعلى مستويات الرعاية الصحية، ما سيوفر للمستفيدين من ريع الوقف الصحي أفضل الخدمات العلاجية. من جانبه، قال مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، إن المجموعة بادرت بتنفيذ الوقف الصحي الجديد، من منطلق دورها المجتمعي، وحرصاً على توفير مصدر مستدام يتحمل الأعباء المالية عن المرضى المعسرين، ويدعم العلاج المجاني للمرضى محدودي الدخل من مختلف الجنسيات. وأوضح أن الأعمال الإنشائية في المشروع الوقفي تمضي وقف المخطط الهندسي والزمني، تمهيداً للانتهاء منه العام الجاري، مشيراً إلى أن (أوقاف دبي) ستتولى إدارته، ليعود ريعه لسداد لدعم المصرف الصحي بالمؤسسة، وتوفير كُلفة علاج المرضى غير القادرين. وتابع: «نؤمن بأن المشاريع الوقفية الصحية تمثّل أحدى أهم الأدوات المستدامة لضمان تقديم الرعاية الطبية للحالات المعسرة على مدار العام». وأكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية إن المجموعة ستقدم كافة خدمات الرعاية الصحية التخصصية للمستفيدين من ريع الوقف الجديد وفق أعلى المعايير للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وأكد أن وقف تداوي الصحي سيكون رافداً مهماً لتوفير خدمات طبية مستدامة تعود بالنفع على المحتاجين من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات الوقفية تجسّد رؤية الإمارات في ترسيخ قيم الرحمة والتكافل وتوفير خدمات صحية متميّزة لأفراد المجتمع.