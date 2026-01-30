السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مطار الشارقة يرحّب بالمسافرين القادمين من دولة الكويت

مطار الشارقة يرحّب بالمسافرين القادمين من دولة الكويت
30 يناير 2026 17:13

رحّب مطار الشارقة الدولي بالمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة، عبر برنامج ترحيبي خاص بدءاً من أمس ولمدة أسبوع.
يأتي ذلك احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسيخاً لقيم الأخوة والتلاحم في إطار الروابط التاريخية المتينة، التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين منذ عقود، تحت شعار «الإمارات والكويت إخوة للأبد» وتجسيداً لعمق العلاقات التي تقوم على الأخوة والمحبة والتعاون المشترك.
يعكس هذا الاحتفاء متانة حركة السفر بين البلدين الشقيقين، ويسيّر مطار الشارقة 21 رحلة أسبوعية منتظمة بين الشارقة والكويت، بما يعزّز الربط الجوي ويدعم حركة التنقل والتبادل بين الشعبين الشقيقين.
وشهد استقبال الرحلة الافتتاحية القادمة من دولة الكويت الشقيقة في مطار الشارقة التحية بمرشّات المائية في مشهد احتفالي يعكس عمق العلاقات الأخوية، ويجسّد رمزية هذه المناسبة الوطنية.
ويقدّم مطار الشارقة خلال فترة الاحتفاء برنامجاً ترحيبياً متكاملاً للمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة، يتضمن تخصيص مناضد خاصة لإنهاء إجراءات مراقبة الجوازات وتقديم الضيافة الإماراتية والقهوة العربية وتوزيع الهدايا الرمزية، إلى جانب فقرات للفرق الشعبية، وتوفير ركن للتصوير وشعارات تعبّر عن عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص
معالم تحمل أسماء الإمارات والكويت وقادتهما.. جسور حضارية تعكس الروابط الأخوية والتاريخية
المصدر: وام
مطار الشارقة
الإمارات
الكويت
آخر الأخبار
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
الرياضة
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
اليوم 20:15
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اقتصاد
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اليوم 19:54
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اقتصاد
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اليوم 19:52
الصين تسجل فائضاً تجارياً بـ 107 مليارات دولار في ديسمبر الماضي
اقتصاد
الصين تسجل فائضاً تجارياً بـ 107 مليارات دولار في ديسمبر الماضي
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©