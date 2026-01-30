السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني..دعم الإمارات كل ما يعزز أمن المنطقة واستقرارها

رئيس الدولة يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني..دعم الإمارات كل ما يعزز أمن المنطقة واستقرارها
30 يناير 2026 17:33

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وبحث سموه والرئيس الإيراني خلال الاتصال علاقات البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.
كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها..وأكد سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين لصالح جميع شعوب المنطقة ودولها.
وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: وام
