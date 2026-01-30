طحنون بن زايد يلتقي المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة فيرجن

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بريتشارد برانسون، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة فيرجن.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت ريتشارد برانسون، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة فيرجن، حيث استعرضنا آفاق التعاون في مجموعة من القطاعات، في ضوء التحولات الاقتصادية العالمية وما تتيحه من فرص للنمو وريادة الأعمال».

وأضاف سموه: «وتبادلنا وجهات النظر حول الرؤية المتكاملة لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لاستقطاب رؤوس الأموال والمواهب، من خلال منظومة داعمة للابتكار وبيئة تنافسية تسهم في تحقيق نمو مستدام طويل الأمد».