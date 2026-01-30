السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري في العين

نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري في العين
30 يناير 2026 19:56

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه حمد بن محمد بالكيله العامري ، بمناسبة زفاف نجله "حمدان" إلى كريمة سعيد بن سالم بالرصاص العامري.
أقيم الحفل في مجلس الطوية بالعين ، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص
معالم تحمل أسماء الإمارات والكويت وقادتهما.. جسور حضارية تعكس الروابط الأخوية والتاريخية
المصدر: وام
نهيان بن مبارك
الإمارات
آخر الأخبار
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
الرياضة
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
اليوم 20:15
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اقتصاد
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اليوم 19:54
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اقتصاد
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اليوم 19:52
الصين تسجل فائضاً تجارياً بـ 107 مليارات دولار في ديسمبر الماضي
اقتصاد
الصين تسجل فائضاً تجارياً بـ 107 مليارات دولار في ديسمبر الماضي
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©