شرطة أبوظبي تستقبل الأشقاء الكويتيين بالهدايا والورد بـ«مطار زايد الدولي»

استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي القادمين من دولة الكويت الشقيقة في مطار زايد الدولي بالهدايا والورد بالتعاون مع مطارات أبوظبي ضمن فعاليات أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، في مبادرة تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن هذه المبادرة تجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا أن «الإمارات والكويت إخوة للأبد».

ونوه إلى مشاركة شرطة أبوظبي الأشقاء فرحتهم في مختلف المناسبات، بتقديم هدايا للقادمين بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات الأمنية.

وعبّر الأشقاء الكويتيون عن بالغ تقديرهم واعتزازهم بهذه اللفتة الكريمة من شرطة أبوظبي، مؤكدين أنها تجسد عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.