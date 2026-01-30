الإمارات والسنغال تعتمدان خريطة طريق مشتركة تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي

دكار (وام)

اختتمت دولة الإمارات وجمهورية السنغال، بوصفهما الدولتين المشاركتين في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، أمس، أعمال الاجتماع التحضيري رفيع المستوى الذي عقد في العاصمة السنغالية داكار. وذلك في مرحلة مفصلية ضمن الاستعدادات الجارية للمؤتمر المزمع انعقاده في أبوظبي بنهاية عام 2026.

وشهد الاجتماع، الذي استمر على مدار يومين، حضور أكثر من 1600 مشارك من أكثر من 120 دولة، بما أسهم في حشد الجهات الحكومية، والشركاء، بهدف تسريع الأعمال التحضيرية الفنية للمؤتمر، وتعزيز الجهود الدولية للتوافق حول الأولويات الرئيسية العالمية بشأن المياه.

وتضمن برنامج الاجتماع عقد 6 جلسات حوارية تمهيدية، حيث خُصصت جلسة لكل محور من جلسات الحوار التفاعلية الستة للمؤتمر، والتي تم اعتمادها بالإجماع خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر يوليو الماضي.

وافتتحت كل جلسة مستديرة بمداخلات رفيعة المستوى من الدول التي تم تعيينها مؤخراً بصفة رؤساء مشاركين، أعقبتها إسهامات من منظومة الأمم المتحدة، ومداخلات من وزراء وممثلي الحكومات والشركاء من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع الشباب، والشعوب الأصلية.

كما تم تعزيز مشاركة أصحاب الشأن عبر اجتماع مخصص متعدد الأطراف عقد في يوم 25 يناير، ونظمته دولة الإمارات بالاشتراك مع جمهورية السنغال، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع شبكة المجتمع المدني الأفريقي للمياه والصرف الصحي، وشبكة المياه والصرف الصحي والنظافة الألمانية.

وقدم الشركاء بفئاتهم المختلفة، في هذا الاجتماع، مداخلات أسهمت في إثراء العملية التحضيرية وصياغة المضامين الجوهرية لمحاور الحوارات التفاعلية.

كما تضمن الحدث إقامة أكثر من 20 فعالية نظمها الشركاء على هامش الاجتماع، تناولت المسائل الرئيسة ذات الأولوية، والتي تشمل التمويل، والمحافظة على البيانات، وبناء القدرات، وإحراز تقدم في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع التحضيري في داكار، عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية، ومبادرة محمد بن زايد للمياه، ومكتب الشؤون الدولية، ومبادرة «الأنهار النظيفة»، والمركز الدولي للتمويل المناخي، ومؤسسة سلامة بنت حمدان، وجامعة خليفة، وشركة مياه وكهرباء الإمارات.

وعقدت، على هامش الاجتماع، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين، ومسؤولي الأمم المتحدة، والقيادات العليا في المنظمات الدولية.

وشارك بالعلاء، ومعالي الشيخ تيجان ديي، وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال، في ختام أعمال الاجتماع، في جلستين بحضور المشاركين والمقرر، جرى خلالهما وضع المداخلات كافة في وثيقة شاملة تلخص أعمال الاجتماع، بعنوان: «خريطة الطريق من داكار إلى أبوظبي».

وحث بالعلاء، في كلمته الختامية، الجميع على اتخاذ الإجراءات الفاعلة، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على وضع إطار عالمي بشأن المياه، تستعين به الدول في تنسيق الجهود الدولية في سعيها نحو تسريع التقدم في تحقيق الأهداف ذات الصلة بالمياه. كما دعا إلى عقد مؤتمرات واجتماعات بشأن المياه في الأمم المتحدة بشكل منتظم، وتعزيز آليات التنسيق وإقامة الشراكات، والتعاون، بما يسهم في فتح المجال لوسائل التنفيذ وتسريع العمل لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يشكل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي سيعقد في أبوظبي، محطة عالمية مفصلية ومحورية في ترسيخ الإرادة السياسية، وتوسيع نطاق الاستثمار والابتكار، وتسريع وتيرة تنفيذ الأعمال لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.