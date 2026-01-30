السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تواصل الاستعدادات لانطلاق اجتماعات البرلمان العربي للطفل بالشارقة

جانب من الاجتماع التنسيقي (وام)
31 يناير 2026 01:22

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص
معالم تحمل أسماء الإمارات والكويت وقادتهما.. جسور حضارية تعكس الروابط الأخوية والتاريخية

عقدت اللجنة المنظمة لأعمال الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل أمس الأول اجتماعاً تنسيقياً بمقر البرلمان بمدينة الشارقة، برئاسة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان بحضور أعضاء اللجنة.
ناقش الاجتماع الاستعدادات الشاملة لاستقبال أعضاء البرلمان العربي للطفل من مختلف الدول العربية، تمهيداً لانطلاق أعمال الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة في الرابع عشر من فبراير المقبل بمقر المجلس الاستشاري بالشارقة.
تهدف الجلسة التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة مباشرة من معالي أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ترجمة الرعاية والاهتمام الرفيعين إلى واقع ملموس، يضمن نجاح أعمال البرلمان وبلورة رؤى الأطفال وتطلعاتهم في إطار مؤسسي عربي رفيع.
واستعرض الاجتماع البيان التفصيلي الذي قدمته اللجان المنظمة وسلط الضوء على الجهود المبذولة في جميع المحاور المتعلقة بالاستضافة وبرنامج الزيارات الميدانية وورش التدريب المتخصّصة التي صممت لإثراء مهارات الأعضاء البرلمانيين الصغار وتعريفهم بالآليات البرلمانية إلى جانب مناقشة الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية الداعمة وآليات تطوير البرامج والأنشطة المصاحبة.

البرلمان العربي للطفل
الإمارات
الشارقة
أيمن عثمان الباروت
آخر الأخبار
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
الرياضة
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
اليوم 20:15
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اقتصاد
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اليوم 19:54
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اقتصاد
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اليوم 19:52
الصين تسجل فائضاً تجارياً بـ 107 مليارات دولار في ديسمبر الماضي
اقتصاد
الصين تسجل فائضاً تجارياً بـ 107 مليارات دولار في ديسمبر الماضي
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©