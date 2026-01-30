السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«التعليم والمعرفة»: تعزيز التميّز الأكاديمي وترسيخ الهوية الوطنية في المدارس

جانب من الزيارة (من المصدر)
31 يناير 2026 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

قامت قيادات دائرة التعليم والمعرفة -أبوظبي برئاسة معالي محمد القاضي بزيارة عدد من المؤسسات التعليمية في الإمارة، شملت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين ومدرسة الغد، إحدى مدارس الشراكات التعليمية.
وتأتي هذه الزيارات في سياق حرص الدائرة على متابعة واقع العملية التعليمية ومستويات الأداء الأكاديمي، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتنمية مهارات الطلبة بما يواكب تطلعات المستقبل. وخلال الجولة في أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، تم تسليط الضوء على الأداء المتميّز الذي حققته المدرسة، عقب حصولها على تصنيف «متميّز» في كل من برنامج ارتقاء وعلامة الهوية الوطنية. وشملت الزيارة مدرسة الغد للشراكات التعليمية، التي شهدت العام الماضي تخريج أول دفعة من مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي.
وشارك عدد من خريجي الدفعة الأولى في الجولة، حيث استعرضوا تجاربهم التعليمية.
كما تضمّنت الزيارة لقاءات مباشرة مع أولياء الأمور، الذين شاركوا وجهات نظرهم وآراءهم حول رحلة أبنائهم التعليمية.
واختُتمت الزيارة بجلسة حوارية جمعت قيادات وممثلي دائرة التعليم والمعرفة مع مجموعة من طلبة مدرسة الغد ومدارس تابعة لمجموعة الدار للتعليم، حيث ناقشوا تجاربهم التعليمية ووجهات نظرهم حول موضوعات متنوعة، شملت التكيف مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، والانتماء الثقافي، واللغة العربية، إلى جانب اهتماماتهم خارج الإطار الأكاديمي، مثل ريادة الأعمال، والرياضة، والفنون.
وتجسّد هذه الزيارات نهج دائرة التعليم والمعرفة في بناء جسور التواصل المباشر مع المدارس والمعلمين والطلبة، وتبرز أهمية التعاون الوثيق بين كافة أطراف العملية التعليمية.

