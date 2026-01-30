السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

225 ألف فتوى سجلتها «إسلامية دبي» خلال 2025

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
31 يناير 2026 01:22

دبي (الاتحاد)

سجّلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال عام 2025 تقديم 225.608 فتاوى شرعية عبر منظومة إفتاء متكاملة شملت القنوات الشفوية والإلكترونية والرسمية، إلى جانب مجالس الإفتاء المباشرة في المساجد والمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المجتمع بخدمات الإفتاء المؤسسي، وارتفاع مستوى الوعي بأهمية الرجوع إلى المرجعيات الشرعية المعتمدة.
وأوضحت الدائرة أن هذا الإنجاز تحقق من خلال تطوير قنوات الإفتاء وتوسيع نطاق الوصول إليها، بما يواكب احتياجات مختلف فئات المجتمع، ويضمن تقديم الفتوى بمرونة، وسرية، ودقة علمية، بما يدعم الاستقرار الأسري، وترسيخ القيم الدينية الوسطية.
وأظهرت الإحصاءات لعام 2025 نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2024، ما يعكس نجاح خطط التحول الذكي، ورفع كفاءة منظومة الإفتاء، وتكامل الجهود في تقديم خدمات دينية نوعية تستجيب لمتغيرات الحياة المعاصرة، حيث تأتي هذه المؤشرات ضمن توجهات الدائرة الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم نموذج مؤسسي احترافي في الإفتاء، يوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات الواقع، ويعزّز مكانة دبي مركزاً رائداً في جودة الخدمات الدينية.

وفي هذا السياق، أشار طارق العمادي، رئيس قسم الإفتاء، إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة المجتمع المتزايدة بمنظومة الإفتاء المؤسسي في إسلامية دبي، التي نحرص من خلالها على تقديم فتوى رشيدة تقوم على التيسير والاعتدال، وتراعي واقع الأسرة وتحدياتها اليومية.
وأضاف العمادي إلى أن الدائرة تعمل باستمرار على تطوير قنوات الإفتاء وتعزيز جاهزية كوادرنا الشرعية، بما يضمن وصول الفتوى الموثوقة لكل من يحتاجها، وبما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي.

