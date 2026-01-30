السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 ملايين درهم وقف خيري لصالح برامج الهلال الأحمر

10 ملايين درهم وقف خيري لصالح برامج الهلال الأحمر
31 يناير 2026 01:23

أبوظبي (وام)

أسهم محمد قصي محمد الغصين بوقف خيري تمثل في عقار استثماري بقيمة 10 ملايين درهم في مدينة العين لصالح مشاريع الوقف الخيري التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إسهاماً منه في تعزيز موارد الوقف، وتحقيق أثر مستدام لخدمة المجتمع، ودعم الإيرادات المخصصة لتمويل برامج الهيئة الإنسانية ومشاريعها التنموية داخل الدولة وخارجها.
وأشاد أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمبادرة الغصين، مؤكداً أنها تجسد أسمى معاني التكافل الاجتماعي، وتسهم في استدامة الأعمال الخيرية وتوسيع نطاقها لخدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وأوضح أن مشاريع الوقف الخيري تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تأسس عليها العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الوقف سيظل رافداً مهماً لتعزيز مسيرة الخير والعطاء لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وأعرب المزروعي عن بالغ تقدير الهيئة لمبادرات كبار المحسنين في مجال الوقف الخيري، لما توفره من موارد مالية مستدامة، تُسهم في تمويل مختلف أوجه العمل الإنساني، وتضمن استمرارية العطاء والوفاء بالمسؤولية الإنسانية، وتلبية متطلبات العمل الإغاثي والتنموي المتزايدة.
وأكد أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بترسيخ مفهوم الوقف الخيري، وتشجع مبادرات الأفراد والمؤسسات في هذا المجال النبيل.

الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
الهلال الأحمر
المشاريع الوقفية
أحمد ساري المزروعي
