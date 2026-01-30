«متحف العين» يستعرض المحطات التاريخية للعلاقات الإماراتية الكويتية

العين (الاتحاد، وام)

استضاف متحف العين مساء أمس الأول فعالية ثقافية بعنوان «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، احتفاء بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة وتسليطاً للضوء على إرث البلدين الثقافي المشترك.

تضمنت الفعالية محاضرة للدكتورة خولة المري، رئيس قسم التعليم والمشاركات المجتمعية في متحف العين، استعرضت خلالها مسار العلاقات الثنائية.

وأوضح عمر سالم الكعبي، مدير متحف العين أن الفعالية استحضرت محطات تاريخية نادرة، منها توثيق زيارة المغفور له الشيخ سعد العبد الله الصباح لمتحف العين في ديسمبر عام 1978، والمدونة في سجل الزوار التاريخي.

وأشار إلى أن متحف العين يحرص دائماً على إبراز هذه الجوانب التي تؤكد أن المصير المشترك محرك للعلاقات الثقافية بين البلدين.