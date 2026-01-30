السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«متحف العين» يستعرض المحطات التاريخية للعلاقات الإماراتية الكويتية

صورة جماعية خلال الفعالية (من المصدر)
31 يناير 2026 01:23

العين (الاتحاد، وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص
معالم تحمل أسماء الإمارات والكويت وقادتهما.. جسور حضارية تعكس الروابط الأخوية والتاريخية

استضاف متحف العين مساء أمس الأول فعالية ثقافية بعنوان «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، احتفاء بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة وتسليطاً للضوء على إرث البلدين الثقافي المشترك.
تضمنت الفعالية محاضرة للدكتورة خولة المري، رئيس قسم التعليم والمشاركات المجتمعية في متحف العين، استعرضت خلالها مسار العلاقات الثنائية.
وأوضح عمر سالم الكعبي، مدير متحف العين أن الفعالية استحضرت محطات تاريخية نادرة، منها توثيق زيارة المغفور له الشيخ سعد العبد الله الصباح لمتحف العين في ديسمبر عام 1978، والمدونة في سجل الزوار التاريخي.
وأشار إلى أن متحف العين يحرص دائماً على إبراز هذه الجوانب التي تؤكد أن المصير المشترك محرك للعلاقات الثقافية بين البلدين.

متحف العين
الإمارات
العين
الإمارات والكويت
الكويت
آخر الأخبار
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اقتصاد
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اليوم 20:32
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
الرياضة
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
اليوم 20:15
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اقتصاد
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اليوم 19:54
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اقتصاد
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©