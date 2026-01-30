«مطار دبي» يرحّب بالمسافرين القادمين من الكويت

دبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات دبي، المشغّلة للمطار الدولي الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم، عن ترحيبها بالمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة هذا الأسبوع عبر تنظيمها سلسلة من اللحظات الترحيبية الخاصة في مطار دبي الدولي، بالتعاون مع مجتمع المطار oneDXB، وذلك احتفالاً بأسبوع «الإمارات والكويت إخوة للأبد» الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وجري تقديم هذه المبادرة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجمارك دبي وسوق دبي الحرة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة دبي للطيران المدني، وطيران الإمارات، والإدارة العامة لأمن المطارات - شرطة دبي، ودو وفريق «هويتي».