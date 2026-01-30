السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«مطار دبي» يرحّب بالمسافرين القادمين من الكويت

«مطار دبي» يرحّب بالمسافرين القادمين من الكويت
31 يناير 2026 01:24

دبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات دبي، المشغّلة للمطار الدولي الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم، عن ترحيبها بالمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة هذا الأسبوع عبر تنظيمها سلسلة من اللحظات الترحيبية الخاصة في مطار دبي الدولي، بالتعاون مع مجتمع المطار oneDXB، وذلك احتفالاً بأسبوع «الإمارات والكويت إخوة للأبد» الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
وجري تقديم هذه المبادرة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجمارك دبي وسوق دبي الحرة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة دبي للطيران المدني، وطيران الإمارات، والإدارة العامة لأمن المطارات - شرطة دبي، ودو وفريق «هويتي». 

مطار دبي
دبي
مطار دبي الدولي
الإمارات
الإمارات والكويت
الكويت
مطارات دبي
