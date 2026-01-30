مطر الطاير يستعرض تجربته في «القيادة من الميدان»

دبي (الاتحاد)

استعرض معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أبرز الدروس والتجارب القيادية التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 40 عاماً في العمل الحكومي، منها 20 عاماً من العمل المباشر مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «القيادة من الميدان» مع منتسبي دفعة 2025 - 2026 من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، التي نظمها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة. وأكد معاليه أن العمل عن قرب مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكسبه رؤى قيادية عميقة، أبرزها الانضباط والاستمرارية.

وسلط الضوء على قيادة سموه لمشاريع استراتيجية غيّرت مشهد البنية التحتية في دبي، من بينها مترو دبي، وترام دبي، والجسر العائم، والقناة المائية، مشيراً إلى أن المتابعة الميدانية الدقيقة، كانت العامل الحاسم في تجاوز التحديات وإنجاز المشاريع.