«القمة العالمية للحكومات 2026» تجمع نخبة من قادة قطاع الصحة في العالم

دبي (الاتحاد)

تشارك نخبة من خبراء وقادة قطاع الصحة ورؤساء أكبر الشركات العالمية المتخصّصة في الصناعات الدوائية والطبية، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، التي تُعقد في الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ويبحث قادة قطاع الصحة في القمة من خلال جلسات ونقاشات وحوارات تفاعلية، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم، والحلول المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بصحة وسلامة المجتمعات البشرية، إلى جانب استعراض مستقبل القطاع والتحولات، التي يشهدها في ظل التقدم التكنولوجي والتقني والتغيرات الديموغرافية.

وتنظم القمة العالمية للحكومات 2026 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، النسخة السادسة من منتدى الصحة العالمي، الذي يقدّم رؤية مبتكرة للصحة باعتبارها منظومة شاملة ومتكاملة تجمع بين التطور التقني والعلوم الطبية والعوامل المناخية والقدرات البشرية، ضمن إطار واحد يعزّز ازدهار المجتمعات.

وتشهد القمة مشاركة عدد من أهم قادة القطاع الصحي، يتقدمهم الدكتورة سانيا نيشتار، الرئيسة التنفيذية للتحالف العالمي للقاحات (Gavi)، والدكتور دانييل غيتس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Create Medicines، والدكتور تريفور مارتن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mammoth Biosciences، والدكتورة ميليتا مور، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«(Levels Unlocked Enterprises (LUE»، ولوك غيلبرت، أستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، وألكسندر تايلر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي التجاري في «داياد أي آي»، وفاواد بوت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«Penguin AI»، وجاي فلاتلي، الرئيس التنفيذي السابق لـ«Therapeutics»، والبروفيسور ديفيد سينكلير، أستاذ قسم الوراثة في معهد بلافاتنيك، وتوماس كاهل، مؤسس «Newpath».

ويشارك في القمة، جِي هِه، عضو الأكاديمية الصينية للعلوم، مدير المركز الوطني للسرطان في الصين، ورئيس مستشفى السرطان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، وجوناثان م. موريس، المدير الطبي التنفيذي في «مايو كلينيك»، وإدوارد جو، رئيس شركة جونسون أند جونسون ميدتك الصين، وسوميترا داس، أستاذ ورئيس قسم الأحياء الدقيقة وعلم الخلية في المعهد الهندي للعلوم، وشياوجيان وو، رئيس المستشفى السادس الملحق في جامعة صن يات - سين، وجيانهونغ هو، رئيس المستشفى الشعبي الأول في مقاطعة يونّان، وتاي وون كيم، المدير التنفيذي للأبحاث في مركز أسان الطبي، وتشيان تشانغ، رئيس مستشفى بيجين شيجيتان التابع لجامعة العاصمة الطبية، ومايكل أ. مارليتا، أستاذ في الكيمياء وعلم الأحياء الجزيئي والخلوي في جامعة كاليفورنيا - بيركلي، وأنورا أغراوال، عميد قسم العلوم الحيوية والبحوث الصحية في كلية تريفيدي للعلوم الحيوية بجامعة أشوكا، وشويانغ تشانغ، رئيس مستشفى كلية بكين الاتحادية الطبية، وشاوهوا ما، كبير الأطباء وأستاذ جراحة الصدر، نائب الرئيس ورئيس مجلس إدارة مستشفى جامعة بكين للسرطان.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2026 تشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.

وسيتم عقد أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية، و87 عالماً حائزاً جائزة نوبل، وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية.