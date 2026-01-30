«دبي الصحية» تبحث سبل الارتقاء بجودة الخدمات

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة «دبي الصحية» اجتماعاً برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، وحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض المجلس أبرز الإنجازات التي حققتها المنظومة الصحية في دبي خلال العام الماضي، وبحث عدداً من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبد الرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جريـر، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والدكتور عامر شريف، والدكتورة حنان السويدي.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بجهود المجلس المتواصلة، وأكد أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات والتميز خلال العام الجاري، بما يسهم في الارتقاء بصحة المجتمع وتعزيز جودة حياته.

وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها العالمية عبر بناء منظومة صحية متكاملة، مشيراً إلى أن «دبي الصحية» نجحت من خلال منظومتها الصحية الأكاديمية في تحقيق التكامل الفعّال بين التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية والعطاء.