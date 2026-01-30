السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بيئة الشارقة» تنظم الدورة الـ 12 من حملة «تشجير محمية المنتثر»

زراعة 2500 شتلة من الأشجار المحلية الملائمة لبيئة الإمارة (من المصدر)
31 يناير 2026 01:21

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، فعاليات الدورة الـ12 من مبادرة «حملة تشجير محمية المنتثر» في منطقة البطائح بإمارة الشارقة، ضمن جهودها الاستراتيجية لحماية البيئة في مختلف المناطق البرية والبحرية، وصون التنوع الحيوي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والتوعية المجتمعية. وجاء تنظيم الحملة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية البطائح، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبمشاركة واسعة ضمّت 60 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة.
وقالت عائشة راشد ديماس، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «إن نجاح تنظيم حملة تشجير محمية المنتثر للعام الـ12 على التوالي يعكس التزام الشارقة العميق بحماية البيئة وصون التنوع الحيوي، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تضع الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية في صميم المبادرات الحكومية». وشهدت فعاليات الحملة زراعة 2500 شتلة من الأشجار المحلية الملائمة لبيئة الإمارة، بما يسهم في زيادة الرقعة الطبيعية الخضراء، ودعم التنوع الحيوي، وتحسين جودة البيئة في محمية المنتثر. 

بيئة الشارقة
الإمارات
الشارقة
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
التشجير
محمية المنتثر
الاستدامة
حماية البيئة
