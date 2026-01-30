السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين مستشفى كَنَد وجمعية محمد بن خالد

خلال توقيع الاتفاقية بحضور شما بنت محمد بن خالد (وام)
31 يناير 2026 01:23

العين (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص
معالم تحمل أسماء الإمارات والكويت وقادتهما.. جسور حضارية تعكس الروابط الأخوية والتاريخية

وقّع مستشفى كَنَد مذكرة تفاهم مع جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمومة والطفولة والأسرة، وذلك في إطار دعم الشراكات المجتمعية والارتقاء بصحة الأم والطفل. 
جرى توقيع المذكرة خلال استقبال المستشفى الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بحضور عدد من القيادات الإدارية والطبية في مستشفى كَنَد. 
تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجالات الأمومة والطفولة، والاستفادة من الخبرات المتاحة، وتطوير المبادرات الصحية والمجتمعية، ونشر الوعي بأهمية الرعاية المتكاملة للأم والطفل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، ويدعم التوجهات الوطنية في هذا المجال الحيوي. 
وتشمل مجالات التعاون تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، واستضافة الندوات وورش العمل المتخصصة في صحة الأم والطفل وصحة المرأة، إلى جانب التعاون في المؤتمرات الطبية وفعاليات التعليم الطبي المستمر، وتنفيذ برامج المشاركة المجتمعية والتطوع، وتطوير مبادرات تُعنى بتمكين الشباب وبناء القدرات وتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع. 
وأكدت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن توقيع هذه المذكرة مع مستشفى كَنَد، باعتباره صرحاً طبياً عريقاً، يمثل محطة مهمة في مسيرة تعزيز جودة الحياة للأسر في المجتمع، مشيرة إلى أن الاستثمار في صحة الأم والطفل يعد استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن.  وقالت، إن الشراكة تجسّد شعار «من حلم صغير… يولد كون كامل»، وتسعى إلى توحيد الجهود والخبرات لإطلاق مبادرات نوعية تتجاوز الرعاية التقليدية إلى التوعية الشاملة والتمكين، بما يدعم الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في بناء مجتمع صحي ومستدام.
وأكد مسؤولو مستشفى كَنَد أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، مشيرين إلى أن دعم صحة الأم والطفل يشكّل ركيزة أساسية في بناء مجتمع صحي ومستدام، وأن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نوعية نحو إطلاق برامج ومبادرات مشتركة ذات أثر إيجابي طويل الأمد على الأسرة والمجتمع.

مستشفى كند
العين
الإمارات
جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل
جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل
شما بنت محمد بن خالد
شما بنت محمد
آخر الأخبار
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اقتصاد
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اليوم 20:32
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
الرياضة
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
اليوم 20:15
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اقتصاد
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اليوم 19:54
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اقتصاد
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©