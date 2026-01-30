تفاهم بين مستشفى كَنَد وجمعية محمد بن خالد

العين (وام)

وقّع مستشفى كَنَد مذكرة تفاهم مع جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمومة والطفولة والأسرة، وذلك في إطار دعم الشراكات المجتمعية والارتقاء بصحة الأم والطفل.

جرى توقيع المذكرة خلال استقبال المستشفى الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بحضور عدد من القيادات الإدارية والطبية في مستشفى كَنَد.

تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجالات الأمومة والطفولة، والاستفادة من الخبرات المتاحة، وتطوير المبادرات الصحية والمجتمعية، ونشر الوعي بأهمية الرعاية المتكاملة للأم والطفل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، ويدعم التوجهات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

وتشمل مجالات التعاون تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، واستضافة الندوات وورش العمل المتخصصة في صحة الأم والطفل وصحة المرأة، إلى جانب التعاون في المؤتمرات الطبية وفعاليات التعليم الطبي المستمر، وتنفيذ برامج المشاركة المجتمعية والتطوع، وتطوير مبادرات تُعنى بتمكين الشباب وبناء القدرات وتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع.

وأكدت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن توقيع هذه المذكرة مع مستشفى كَنَد، باعتباره صرحاً طبياً عريقاً، يمثل محطة مهمة في مسيرة تعزيز جودة الحياة للأسر في المجتمع، مشيرة إلى أن الاستثمار في صحة الأم والطفل يعد استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن. وقالت، إن الشراكة تجسّد شعار «من حلم صغير… يولد كون كامل»، وتسعى إلى توحيد الجهود والخبرات لإطلاق مبادرات نوعية تتجاوز الرعاية التقليدية إلى التوعية الشاملة والتمكين، بما يدعم الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في بناء مجتمع صحي ومستدام.

وأكد مسؤولو مستشفى كَنَد أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، مشيرين إلى أن دعم صحة الأم والطفل يشكّل ركيزة أساسية في بناء مجتمع صحي ومستدام، وأن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نوعية نحو إطلاق برامج ومبادرات مشتركة ذات أثر إيجابي طويل الأمد على الأسرة والمجتمع.