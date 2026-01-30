«تحضيري داكار» محطة مهمة في مسار الإعداد لمؤتمر أبوظبي نهاية العام

داكار (وام)

شكّل اجتماع داكار التحضيري رفيع المستوى لـ «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» الذي عقد في العاصمة السنغالية داكار يومي 26 و27 يناير الجاري بمشاركة دولة الإمارات وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، محطة مهمة في مسار الإعداد للمؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري. ومثل الاجتماع الذي استضافته حكومة جمهورية السنغال خطوة رئيسية في تنفيذ خريطة الطريق المؤدية إلى «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» في أبوظبي، وركّز على إجراء تقييم شامل للتقدم المحرز، ورصد الفجوات والتحديات التي تعيق تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إلى جانب تسليط الضوء على مسارات عملية ومسرِّعة لتعزيز وتيرة الإنجاز في ملفات المياه والصرف الصحي على المستويين الإقليمي والعالمي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحرجة للقطاع. وأكد المشاركون في الاجتماع على الحاجة الملحة إلى أجندة عالمية جديدة للمياه، وأن يتم الاستفادة من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وضمّ وفد الدولة رفيع المستوى ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار إبراز جهود دولة الإمارات في دعم الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات الدولية.

وشدد بالعلاء على أن تسريع تنفيذ الهدف السادس يتطلب شراكات دولية فاعلة وعملاً جماعياً وتعاوناً دولياً واسع النطاق، واستثمارات نوعية، بما يسهم في رفع مكانة ملف المياه على الأجندة الدولية، لارتباطه الوثيق بقطاعات الأمن والاقتصاد والتنمية الشاملة.