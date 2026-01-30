السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تنفّذها شرطة أبوظبي.. جلسات شبابية تفاعلية في معرض الشرطة العسكرية

جانب من الجلسات بحضور واسع لمجندي الخدمة الوطنية (من المصدر)
31 يناير 2026 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات النسخة الرابعة من معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية 2026، الذي تنظّمه وزارة الدفاع في ميدان الريف للرماية بمدينة زايد العسكرية، تزامناً مع «عام الأسرة»، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، وحماية الشباب ومجندي الخدمة الوطنية من مخاطر المخدرات والتهديدات السيبرانية المعاصرة.
واستعرضت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي ضمن مشاركتها في المعرض منظومة متطورة متكاملة من المبادرات التوعوية والحلول الذكية الهادفة إلى تعزيز الوقاية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتضمّنت المشاركة تنفيذ جلسات شبابية تفاعلية باستخدام تقنية Video AI Motion، وتقديم ألعاب ذكية تفاعلية، والتعريف بخدمات المنصة الرقمية للوقاية من المخدرات.
وقدّمت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي مواد توعوية متخصّصة للجمهور.
وشارك مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية بسيناريو الوقاية من المخدرات.

معرض الشرطة العسكرية
الإمارات
شرطة أبوظبي
أبوظبي
