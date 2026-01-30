السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات» يواصل تعزيز السلوكيات الإيجابية

جانب من حلقة نقاشية مع مجندي الخدمة الوطنية (من المصدر)
31 يناير 2026 01:22

جمعة النعيمي، وام (أبوظبي)

تحت رعاية معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، يواصل معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، فعالياته في مدينة زايد العسكرية، محققاً نجاحاً ملموساً وإقبالاً واسعاً من مختلف الفئات.  وشهد اليوم الرابع زيارة من العنصر النسائي ممثلاً بمنتسبات وزارة الدفاع اللواتي، اطلعن على أحدث الأساليب التوعوية والوقائية التي يقدمها المعرض.  وشهد المعرض على مدار أيامه الماضية إقبالاً مستمراً من منتسبي الخدمة الوطنية والوفود الطلابية. 
وبهذه المناسبة، قال العميد الركن محمد سالم الكتبي، قائد الشرطة العسكرية، إن استهدافنا منتسبي الخدمة الوطنية وطلاب المدارس وبناتنا من منتسبات وزارة الدفاع ينبع من إيماننا بأن الوعي هو خط الدفاع الأول، وهدفنا الأسمى هو تحصين هذه الفئات الواعدة، وتسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية المتطورة لضمان فضاء رقمي آمن.  

رد الجميل 
وقال الدكتور عادل الهنائي، رئيس جمعية «حياة» للرعاية اللاحقة، إن هذه المنصة العسكرية تحمل في طياتها الكثير من المعاني لأبنائنا وبناتنا، والتركيز في كيفية حمايتهم وصيانتهم من الآفة التي دمرت الشعوب. 
وتابع: «كفرد من أفراد المجتمع يحتم علي دوري ودور المعنيين التعاون والتكاتف لحماية أبنائنا من سن 9 سنوات وحتى مرحلة ما بعد البلوغ»، موضحاً أننا مستهدفون ولكن وفق المعطيات والبيانات سنقوم بدورنا لرد الجميل للقيادة الرشيدة التي لم تقصر معنا لننعم بحياة كريمة وآمنة مع أسرنا.

مخاطر المخدرات
وأشاد الدكتور حسين سالم السرحان، من جامعة العين، بالجهود المبذولة في التنبؤ بالتحديات التي تواجه جيل الشباب والفئات الاجتماعية التي تعتبر رأسمال للدولة والمجتمع.  وقال: «لعل أبرز التحديات التي تواجه العالم مرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء الواسع، والذي يحمل الكثير من العادات والتقاليد والسلوكيات التي تحمل مجالات بالغة الخطورة».

زايد بن حمد بن حمدان
أبوظبي
الإمارات
الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
معرض الشرطة العسكرية
مكافحة المخدرات
الجرائم الإلكترونية
محمد الكتبي
