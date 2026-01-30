السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الأمن السيبراني» و«بريد الإمارات» و«درب» تحذر من رسائل احتيالية

«الأمن السيبراني» و«بريد الإمارات» و«درب» تحذر من رسائل احتيالية
31 يناير 2026 01:24

أبوظبي (وام)

حذر مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع «مجموعة بريد الإمارات» ومنصة «درب» من رسائل احتيالية ومزيفة يتم تداولها عبر الرسائل النصية القصيرة وتطبيق «واتساب» والبريد الإلكتروني تتضمن روابط مشبوهة تطلب من المستخدمين النقر عليها وإدخال بيانات بطاقاتهم الائتمانية أو تدعي تقديم خصومات وعروض غير حقيقية. 
وأكد مجلس الأمن السيبراني أهمية عدم التفاعل مع هذه الرسائل أو النقر على أي روابط مرفقة بها، مشدداً على ضرورة التحقق من مصدر الرسائل وتجنب مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية تحت أي ظرف.  ودعا المجلس أفراد المجتمع في حال التعرض لمثل هذه المحاولات الاحتيالية إلى فتح بلاغ لدى الجهات الشرطية المختصة، وتزويدها بجميع التفاصيل والحيثيات والأدلة المتوافرة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني وحماية أفراد المجتمع من محاولات الاحتيال الإلكتروني.

