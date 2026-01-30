السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

لجنة بـ«الوطني» تعتمد خطة مناقشة مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية

أعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
31 يناير 2026 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي، الذي عقدته أمس «الجمعة» برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، رئيسة اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في إطار حرص الدولة على حماية المجتمع من مخاطر الأمراض السارية والأوبئة، وعلى وضع إطار تشريعي متكامل للوقاية من الأمراض السارية وكشفها والاستجابة لها والحد من آثارها، فقد أصدرت الدولة قانون مكافحة الأمراض السارية رقم (14) لسنة 2014.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى مكافحة الأمراض السارية وحماية الصحة العامة في الدولة، وتعزيز دور المنشآت الصحية ومزاولي المهن الطبية في القطاع الصحي في مكافحة الأمراض السارية.  

