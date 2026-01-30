السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني» يبحث آليات تبادل الخبرات التشريعية مع الكونغرس الأميركي

علي النعيمي وجون لينش وجانب من الحضور (من المصدر)
31 يناير 2026 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، جون لينش أحد المديرين التشريعيين لدى أعضاء الكونغرس الأميركي.
حضر اللقاء كل من أحمد مير هاشم خوري، وحميد أحمد الطاير، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وجرى خلاله استعراض آليات تبادل المعارف والخبرات البرلمانية في الجانب التشريعي، وسُبل تعزيز التواصل البرلماني وتنسيق الجهود حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات المؤسسية بين الجانبين.
وتناول اللقاء نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ المنظومة التشريعية لدعم مختلف المجالات التنموية المستدامة، والتأكيد على الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية لمواكبة توجهات الدول، وتحقيق التوافق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، والتوافق المشترك حول أهمية تعزيز سبل الأمن والاستقرار بما يحقق السلام والازدهار لشعوب العالم.

