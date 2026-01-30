السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يستضيف عضواً بالبرلمان الكندي في حلقة نقاشية

خلال استقبال عضو البرلمان الكندي (من المصدر)
31 يناير 2026 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وفاة بطلة "هوم ألون"
«تريندز» و«معلومات مجلس الوزراء» يستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، شوف ماجومدار نائب في البرلمان الكندي عن دائرة Calgary Heritage، في حلقة نقاشية موسّعة بحضور نخبة من باحثي المركز، في خطوة تعكس استمرارية التواصل المؤسسي وانتقال الحوار من تبادل الرؤى إلى آفاق تعاون عملي مستدام، وذلك استكمالاً لمسار الحوار البحثي الذي أطلقه المركز خلال جولته البحثية في كندا.
ويشغل ماجومدار منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكندي. وشكّلت الحلقة النقاشية التي عقدت في قاعة المؤتمرات بمقر مركز تريندز في أبوظبي فرصة لمتابعة ما جرى بحثه خلال لقاءات باحثي «تريندز» مع صُنّاع القرار الكنديين داخل البرلمانين الإقليمي والفيدرالي.
وأكد الباحث الرئيس فهد المهري، رئيس قطاع مكتب دبي في «تريندز» أن تنظيم هذه الحلقة النقاشية يأتي تأكيداً على أن جولة المركز في كندا لم تكن محطة عابرة، بل جزءاً من مسار حواري ممتد يهدف إلى ربط مراكز الفكر بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
كندا
البرلمان الكندي
آخر الأخبار
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اقتصاد
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اليوم 20:32
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
الرياضة
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
اليوم 20:15
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اقتصاد
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اليوم 19:54
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اقتصاد
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©