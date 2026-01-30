«تريندز» يستضيف عضواً بالبرلمان الكندي في حلقة نقاشية

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، شوف ماجومدار نائب في البرلمان الكندي عن دائرة Calgary Heritage، في حلقة نقاشية موسّعة بحضور نخبة من باحثي المركز، في خطوة تعكس استمرارية التواصل المؤسسي وانتقال الحوار من تبادل الرؤى إلى آفاق تعاون عملي مستدام، وذلك استكمالاً لمسار الحوار البحثي الذي أطلقه المركز خلال جولته البحثية في كندا.

ويشغل ماجومدار منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكندي. وشكّلت الحلقة النقاشية التي عقدت في قاعة المؤتمرات بمقر مركز تريندز في أبوظبي فرصة لمتابعة ما جرى بحثه خلال لقاءات باحثي «تريندز» مع صُنّاع القرار الكنديين داخل البرلمانين الإقليمي والفيدرالي.

وأكد الباحث الرئيس فهد المهري، رئيس قطاع مكتب دبي في «تريندز» أن تنظيم هذه الحلقة النقاشية يأتي تأكيداً على أن جولة المركز في كندا لم تكن محطة عابرة، بل جزءاً من مسار حواري ممتد يهدف إلى ربط مراكز الفكر بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية.