السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق الاجتماع التحضيري للقاء الوزاري التشاوري الـ8 لدول «حوار أبوظبي»

انطلاق الاجتماع التحضيري للقاء الوزاري التشاوري الـ8 لدول «حوار أبوظبي»
31 يناير 2026 01:23

دبي (وام)

ينطلق في دبي اليوم، اجتماع كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف من 16 من الدول الأعضاء في مسار حوار أبوظبي، تمهيداً للقاء الوزاري التشاوري الثامن لدول «الحوار» المقرر عقده غداً الأحد.
وتستضيف دولة الإمارات الأمانة العامة للحوار منذ انطلاقته في عام 2008 كآلية تشاورية طوعية، تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، ضمن ممر انتقال العمالة في آسيا حول أفضل الممارسات، التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة، بهدف رفع رفاهية العمالة في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا، التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص
معالم تحمل أسماء الإمارات والكويت وقادتهما.. جسور حضارية تعكس الروابط الأخوية والتاريخية

وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، إن الاجتماع يمثل امتداداً لالتزام الدول الأعضاء في مسار حوار أبوظبي بتعزيز التعاون البنّاء والحوار المسؤول حول قضايا العمل والعمالة بما يخدم المصالح المتبادلة لدول الإرسال ودول الاستقبال، ويعزز مبادئ العمل اللائق والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه تم اختيار الأوراق البحثية التي سيتم مناقشتها خلال هذه الدورة بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي؛ والتركيز على الأولويات ذات الأثر المباشر على تحسين حوكمة أسواق العمل.

حوار أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
شيماء العوضي
وزارة الموارد البشرية والتوطين
آخر الأخبار
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اقتصاد
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اليوم 20:32
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
الرياضة
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
اليوم 20:15
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اقتصاد
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اليوم 19:54
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اقتصاد
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©