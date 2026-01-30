انطلاق الاجتماع التحضيري للقاء الوزاري التشاوري الـ8 لدول «حوار أبوظبي»

دبي (وام)



ينطلق في دبي اليوم، اجتماع كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف من 16 من الدول الأعضاء في مسار حوار أبوظبي، تمهيداً للقاء الوزاري التشاوري الثامن لدول «الحوار» المقرر عقده غداً الأحد.

وتستضيف دولة الإمارات الأمانة العامة للحوار منذ انطلاقته في عام 2008 كآلية تشاورية طوعية، تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، ضمن ممر انتقال العمالة في آسيا حول أفضل الممارسات، التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة، بهدف رفع رفاهية العمالة في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا، التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار.

وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، إن الاجتماع يمثل امتداداً لالتزام الدول الأعضاء في مسار حوار أبوظبي بتعزيز التعاون البنّاء والحوار المسؤول حول قضايا العمل والعمالة بما يخدم المصالح المتبادلة لدول الإرسال ودول الاستقبال، ويعزز مبادئ العمل اللائق والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه تم اختيار الأوراق البحثية التي سيتم مناقشتها خلال هذه الدورة بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي؛ والتركيز على الأولويات ذات الأثر المباشر على تحسين حوكمة أسواق العمل.