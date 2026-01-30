وفد إماراتي يبحث التعاون مع إدارة التعليم في نيويورك

نيويورك (وام)

بحث وفد إماراتي رسمي مشترك من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، آفاق التعاون التعليمي مع إدارة التعليم في مدينة نيويورك، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها الوفد. وضمَّ الوفد كُلاً من: معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وطارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم - دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين، ومسؤولين من شركة «Next71»، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والتعليم الذكي. وهدفت الزيارة إلى الإطلاع على التجارب التعليمية المتقدمة في مدينة نيويورك، ومناقشة فرص التعاون في مجالات التعليم البديل، ونماذج التعلم المبتكر، وتطوير المناهج، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية وتعزيز نواتج التعلّم.

وأكدت معالي سارة الأميري، أن هذه الزيارة تمثّل خطوة نوعية لتعزيز التعاون المؤسسي وبناء شراكات معرفية قادرة على تحويل الخبرات المشتركة إلى مبادرات عملية تدعم تطوير البيئة التعليمية في الدولة، مشيرةً إلى أن تبادل الخبرات مع المنظومات العالمية المتقدمة يدعم التوجهات الحديثة لمنظومة التعليم الوطنية.

من جانبها، أكدت معالي هاجر الذهلي، أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم، وتنسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة تعليمية متكاملة ترتبط بالتنمية البشرية والمجتمعية.