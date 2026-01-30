السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد إماراتي يبحث التعاون مع إدارة التعليم في نيويورك

سارة الأميري
31 يناير 2026 01:24

نيويورك (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص
معالم تحمل أسماء الإمارات والكويت وقادتهما.. جسور حضارية تعكس الروابط الأخوية والتاريخية

بحث وفد إماراتي رسمي مشترك من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، آفاق التعاون التعليمي مع إدارة التعليم في مدينة نيويورك، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها الوفد. وضمَّ الوفد كُلاً من: معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وطارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم - دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين، ومسؤولين من شركة «Next71»، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والتعليم الذكي. وهدفت الزيارة إلى الإطلاع على التجارب التعليمية المتقدمة في مدينة نيويورك، ومناقشة فرص التعاون في مجالات التعليم البديل، ونماذج التعلم المبتكر، وتطوير المناهج، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية وتعزيز نواتج التعلّم.
وأكدت معالي سارة الأميري، أن هذه الزيارة تمثّل خطوة نوعية لتعزيز التعاون المؤسسي وبناء شراكات معرفية قادرة على تحويل الخبرات المشتركة إلى مبادرات عملية تدعم تطوير البيئة التعليمية في الدولة، مشيرةً إلى أن تبادل الخبرات مع المنظومات العالمية المتقدمة يدعم التوجهات الحديثة لمنظومة التعليم الوطنية.
من جانبها، أكدت معالي هاجر الذهلي، أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم، وتنسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة تعليمية متكاملة ترتبط بالتنمية البشرية والمجتمعية.

التعليم
الإمارات
وزارة التربية والتعليم
سارة الأميري
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
هاجر الذهلي
نيويورك
أميركا
مدينة نيويورك
طارق الهاشمي
آخر الأخبار
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اقتصاد
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اليوم 20:32
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
الرياضة
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
اليوم 20:15
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اقتصاد
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اليوم 19:54
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اقتصاد
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©