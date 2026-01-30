السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل هزاع بن زايد في برزة قصر الظنة

حمدان بن زايد يستقبل هزاع بن زايد في برزة قصر الظنة
30 يناير 2026 22:32

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، وذلك في برزة قصر الظنة في منطقة الظفرة، حيث بحثا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن.

وتبادل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وسموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع الحضور، في أجواء عكست عمق الروابط الأخوية والتلاحم المجتمعي، مؤكِّدين أهمية اللقاءات المباشرة في تعزيز التواصل مع أبناء الوطن، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على التقارب والتآخي والتشاور.

وأكَّد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الاستقبال، حِرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على التلاقي والتشاور بين القيادة والشعب، بما يعزِّز التلاحم المجتمعي الذي يُعَدُّ أساساً لترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

ونوّه سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بأهمية النهوض بدور الأسرة لتحقيق نهضة المجتمع وتقدُّمه، بما يخدم رؤية الإمارات السامية في بناء الأسرة الإماراتية الأصيلة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وازدهاره.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وما تحقَّق من منجزات نوعية في مختلف المجالات، لا سيما التنموية والاجتماعية والخدمية، إلى جانب استعراض سُبل مواصلة تطوير المبادرات التي تُسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم الاستقرار المجتمعي، وترسيخ مكتسبات التنمية المستدامة.

حضر الاستقبال معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين، إلى جانب أعيان ووجهاء القبائل في منطقة الظفرة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
الإمارات
حمدان بن زايد
