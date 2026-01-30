عبدالله بن زايد يستقبل الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي بياته ماينل رايزنجر، الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتطوير وتنمية مسارات التعاون في عدد من القطاعات، من بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية النمساوية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي بياته ماينل رايزنجر، مؤكداً أن دولة الإمارات تجمعها مع جمهورية النمسا علاقات راسخة ومتطورة، ووفرت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين فرصاً واعدة لتحقيق المزيد من النمو والتطور في مسارات التعاون الثنائي بمختلف القطاعات.

وبحث سموه ومعالي بياته ماينل رايزنجر خلال اللقاء مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تطرق الجانبان إلى المحادثات الثلاثية التي استضافتها دولة الإمارات وجمعت كلاً من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، وأهميتها في إيجاد حلول سياسية للأزمة، وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية.