السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا

عبدالله بن زايد يستقبل الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا
30 يناير 2026 22:58

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي بياته ماينل رايزنجر، الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتطوير وتنمية مسارات التعاون في عدد من القطاعات، من بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية النمساوية.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي بياته ماينل رايزنجر، مؤكداً أن دولة الإمارات تجمعها مع جمهورية النمسا علاقات راسخة ومتطورة، ووفرت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين فرصاً واعدة لتحقيق المزيد من النمو والتطور في مسارات التعاون الثنائي بمختلف القطاعات.
وبحث سموه ومعالي بياته ماينل رايزنجر خلال اللقاء مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص
معالم تحمل أسماء الإمارات والكويت وقادتهما.. جسور حضارية تعكس الروابط الأخوية والتاريخية

كما تطرق الجانبان إلى المحادثات الثلاثية التي استضافتها دولة الإمارات وجمعت كلاً من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، وأهميتها في إيجاد حلول سياسية للأزمة، وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية.

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
النمسا
آخر الأخبار
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اقتصاد
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اليوم 20:35
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اقتصاد
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اليوم 20:32
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
الرياضة
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
اليوم 20:15
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اقتصاد
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اليوم 19:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©