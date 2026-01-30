السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يمنح السفير الصيني وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح السفير الصيني وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
30 يناير 2026 23:48

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، لسعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وذلك تقديراً لجهوده الرائدة في تعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.
وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتسليم الوسام إلى سعادة السفير، خلال استقباله له في أبوظبي.

حمدان بن محمد: دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص
معالم تحمل أسماء الإمارات والكويت وقادتهما.. جسور حضارية تعكس الروابط الأخوية والتاريخية

وأكد سموه خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية مثمناً جهود سعادة تشانغ ييمينغ المخلصة وإسهاماته الفاعلة في دعم وتنمية التعاون الثنائي والشراكة الشاملة بين البلدين في مختلف المجالات.
من جانبه، عبر سعادة تشانغ ييمينغ عن خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على هذا التكريم، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وبالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
الصين
الإمارات
محمد بن زايد
