فبراير شهر القمم والفعاليات العالمية في الإمارات

تتحول دولة الإمارات، في شهر فبراير المقبل، إلى منصة عالمية نابضة بالحوار والابتكار وصناعة المستقبل، مع استضافتها لأبرز القمم والمعارض والمؤتمرات الدولية التي تجمع قادة الحكومات وروّاد الأعمال وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

ويُجسِّد الزّخم المتواصل المكانة المتقدمة التي رسّختها دولة الإمارات كوجهة مفضّلة للفعاليات الكبرى، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها الداعمة للأعمال، ورؤيتها الاستراتيجية التي تجعل منها جسراً يربط الشرق بالغرب، ومركزاً عالمياً لتبادل الأفكار واستشراف الفرص.

القمة العالمية للحكومات

تواكب فعاليات أجندة الدورة الجديدة من القمة العالمية للحكومات، التي تقام من 3 إلى 5 فبراير المقبل في دبي، التحولات العالمية الكبرى والتطورات المتلاحقة في مختلف القطاعات الحيوية، برؤية استشرافية شاملة لأبرز التحديات والفرص ودور حكومات العالم في تعزيز أسس التنمية للمجتمعات.

وتجمع القمة أكثر من 6250 مشاركاً من صنّاع القرار وأصحاب العقول، كما تشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، مع حضور أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.

وتحظى القمة بتغطية إعلامية واسعة، عبر حضور أكثر من 840 إعلامياً دولياً وإقليمياً ومحلياً، ومشاركة أكثر من 44 شريكاً إعلامياً.

المؤتمر العالمي للتسامح والأخوّة الإنسانية

تنطلق في الثاني من فبراير المقبل فعاليات المؤتمر العالمي للتسامح والأخوّة الإنسانية، الذي يستمر على مدى يومين، في العاصمة أبوظبي، تحت شعار «الأخوّة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ويشارك فيه أكثر من 180 من المفكرين وقادة الرأي العالميين والمسؤولين التنفيذيين، ومسؤولي الأمم المتحدة، إلى جانب عدد كبير من الأكاديميين والباحثين من الجامعات الإماراتية والعربية والمهتمين بموضوع الأخوّة الإنسانية والذكاء الاصطناعي.

الشارقة الدولية لتطوير التعليم

تنعقد الدورة الخامسة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم يومي 14 و15 فبراير المقبل، تحت شعار «معاً نصنع الأثر»، بمقر أكاديمية الشارقة للتعليم بالمدينة الجامعية.

وتطرح القمة في الدورة برنامجاً ثرياً يواكب أهدافها، من خلال دورات تدريبية متقدمة وجلسات حوارية وورش عمل تخصصية ستناقش قضايا محورية مثل دور الذكاء الاصطناعي في التعليم والعدالة التعليمية والمهارات المستقبلية ونماذج تحسين المدارس.

وورلديف دبي 2026

تستضيف دبي فعاليات النسخة الثانية من «وورلديف دبي 2026»، المنتدى العالمي المتخصّص في قطاع التجارة الرقمية، وذلك من 12 إلى 14 فبراير المقبل، وسط توقعات بأن يشهد المنتدى هذا العام توسّعاً نوعياً من حيث الحجم والنطاق الدولي، مع مشاركة 200 متحدث، ومُمثّلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية، وأكثر من 10 آلاف زائر من أكثر من 80 دولة، إلى جانب ما يزيد على 150 جهة عارضة، و120 علامة تجارية في قطاع التجزئة.

ألعاب الماسترز أبوظبي 2026

تتجه الأنظار، إلى الحدث الأبرز على أجندة أبوظبي الرياضية، مع استعداد العاصمة لاستضافة «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير، وسط توقعات بأن يتجاوز عدد المشاركين 25 ألف رياضي يمثّلون أكثر من 100 جنسية، يتنافسون في أكثر من 37 رياضة متنوعة.

وتُعد ألعاب الماسترز العالمية أكبر فعالية دولية متعددة الرياضات للمشاركة المجتمعية في العالم، وتقام كل أربع سنوات، مستقطبةً عشرات الآلاف من الرياضيين في كل نسخة.

معرض الصحة العالمي

تستعد إمارة دبي لتنظيم معرض الصحة العالمي «دبي WHX 2026»، من 9 إلى 12 فبراير المقبل في مدينة «إكسبو دبي»، ويجمع كبرى الجهات الطبية والكوادر الصحية من مختلف أنحاء العالم.

ويستضيف المعرض برنامجاً متطوراً حول الابتكار في الحلول الطبية المصممة للرعاية الصحية «MESH» تقدمه «ماس جنرال بريغهام»، إحدى أبرز المنظمات العالمية المتكاملة في مجال منظومة الرعاية الصحية الأكاديمية في العالم، وأكبر منظومة مستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية.